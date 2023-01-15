Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail Ulusal İstihbaratı MOSSAD'ın 2021-2022 yıllarında Türkiye'de başarısız olan son operasyonuyla ilgili bir belgesel yayınladı.

Ses kayıtları, tanıklıklar ve belgelere yer verilen belgeselin kısa bir özetini şu şekilde yapılabilir:

- MOSSAD, Türkiye'de yaşayan Filistinlilerle Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya ile iletişim kurdu. Kendilerini NATO subayları ve Türkiye hakkında araştırma yapan düşünce kuruluşları olarak tanıttılar.

- Bazı hedefler (Filistinliler) derhal Türk istihbaratıyla temasa geçti.

- Türk istihbaratı, Filistinlilerin hedeflerle yaptıkları her konuşmayı kaydetmeye başladı.

- MOSSAD, çoğunlukla Belçika, Almanya, İtalya vb. ülkelerden Western Union aracılığıyla hedeflere ödemeler yaptı.

- Bazen taksi şoförleri gibi aracılar aracılığıyla daha fazla para gönderdiler.

- MOSSAD görevlileri, hedefler arasında şüphe uyandıran hatalar yaptı.

- Bir ajan kendisini Suudi iş adamı olarak tanıttı ama daha sonra Tel Aviv'de bir Facebook check-in'i yaparak, zaman içinde kendilerini aynı hedeflere yanlış tanımladılar.

- Türk istihbaratı, daha geniş ağı keşfetmek için ilk olarak Avrupa'daki konumlara göre Western Union ödemelerini izlemeye başladı.

- Daha sonra Hamas'a yakın olduğu varsayılan sahte kişiler yaratarak MOSSAD'a yanlış bilgi verdiler.

- Sahte bir grup bile kurdular.

- MOSSAD, sahte Filistinli kişilerle ilgili bilgileri çapraz kontrol etmek için başka muhbirler kullandı; bu da Türk İstihbaratının Türkiye'deki bir muhbir ağını ortaya çıkarmasına yol açtı.

- MOSSAD'ın insanlara yaklaşmak için bir paravan STK'sı da vardı: Al Sewak

- Al Sewak'ın Brüksel'de bir genel merkezi olması gerekiyordu. Ancak yapılan kontroller sonucunda böyle bir STK'nın olmadığı anlaşıldı.

- Türk istihbaratı sonunda, IP'ler aracılığıyla web sitesinin aslında Tel Aviv'den yönetildiğini kanıtladı.

- MOSSAD ayrıca potansiyel muhbirlere ait tüm telefonları da hackledi.

- MOSSAD sonunda, sahte Filistinli muhbirlerden birine, Avrupa'ya vize vererek teşekkür etmek istedi.

- Muhbir, herhangi bir randevu almadan doğrudan İstanbul'daki İsviçre Konsolosluğu'na gitti ve yarım saat içinde iş vizesi aldı.

- Nihayetinde, İsraillilerin Türkiye'ye gelmeden kurmuş olduğu şebeke çökertilmiş oldu.

"MİT 1.5 yıl boyunca MOSSAD ile oynamış"

Konuyla alakalı detayları paylaşan ve kısa bir değerlendirmede bulunan gazeteci Ragıp Soylu, "İsviçre'nin bu işinde içinde ne kadar yer aldığı belirsiz. Vize bölümünde MOSSAD'a çalışan birinin de işi olabilir. Zaten Türkiye konuyu çok mesele etmemiş. Ama en komiği, MİT'in yaklaşık 1,5 yıl MOSSAD'a dezenformasyon bilgi vererek onlarla oynaması" ifadelerini kullandı.

Haber7