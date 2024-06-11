Türkiye'deki o alışveriş devi o şirkete satıldı! Hak sahipleri belli oldu! Yıl sonunda açıklamıştı

Rekabet Kurumu, Trendyol'un Azerbaycan'daki faaliyetleri için Pasha Holding'e hisse satışını onayladı. Bu sayede Trendyol, Almanya'dan sonra Azerbaycan'da da online alışveriş hizmeti sunmaya başlayacak.

2010 yılında kurulan Trendyol, yakaladığı başarı öyküsünün ardından 2018 yılında Çinli ticaret devi Alibaba Group'a 728 milyon dolarlık rekor bir ücretle satılmıştı.

Son yıllarda e-ticaret pazarındaki yerini daha fazla büyüten ve sektörün tekeli haline gelen şirket, Türkiye pazarında yaşadığı başarının ardından Avrupa'ya açılmış ve Almanya operasyonlarına başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklama ile sıradaki durağın Azerbaycan olacağını belirten Trendyol, Azerbaycan'daki operasyonlar için ülkenin en önemli şirketleri arasında yer alan Bakü merkezli PASHA Holding ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.

REKABET KURUMU ANLAŞMAYI ONAYLADI

Bazı devralma işlemlerine onay veren Rekabet Kurumu, Trendyol'un Azerbaycan'daki hisselerinin bir kısmının PASHA Holding'e satış/devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alibaba Group Holding Limited kontrolündeki DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin aracı şirketlerle kurduğu Trendyol Azerbaijan Limited Liability Company üzerinde, DSM Global Elektronik Ticaret Hizmetleri ve Yatırımları AŞ'nin hisselerinin bir kısmının ortak kontrolünün Pasha Holding LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu."