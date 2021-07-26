Türkiye'deki laikçilerden darbeye destek! Böyle kılıf uydurdular

Tunus'ta dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa destekli bir darbe girişimi yaşandı.

Yanına ordu komutanlarını alarak televizyondan darbe bildirisini okuyan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Darbeye direnen Tunusluları da açık açık tehdit eden Kays Said, "Her kim bir kurşun sıkmaya yeltenirse gücümüzü karşısında bulacaktır" dedi.

Tunus'ta yaşanan darbe girişimine tepkiler çığ gibi büyürken laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu.

Darbeye kılıf uydurup meşru göstermeye çalışan Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, darbeye karşı olduklarını ve demokrasiyi savunduklarını iddia etti.

"Demokrasinin ön şartı laikliktir" diyen Kılıç, "Laiklik yoksa demokrasinin olması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

"Tunus'ta şeriatçı Nahda Partisine karşı laik güçler yönetime el koydu. Arap dünyasındaki laik hareketlerin en güçlüsü Tunus'ta. Bunda kurucu lider Habib Burgiba'nın etkisi büyük" diyen Kılıç, Tunus'ta darbe olmadığını ileri sürdü ve şunları kaydetti:

"Şeriatçı darbeyi önlemek için devlet başkanı halkın da desteğiyle anayasanın 80. maddesinde belirtilen yetkilerini kullanıyor. Darbeye karşıyız, demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasinin ön şartı laikliktir. Laiklik yoksa demokrasinin olması imkansızdır."

Bir diğer paylaşımında ise şeriat düşmanlığı yapan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç şunları yazdı:

"Burgiba'nın evlatları Tunuslu kardeşlerim... Ülkenizi kadın düşmanı, akıl ve bilim düşmanı şeriatçılara teslim etmeyin. Sizi, şeriata karşı ayağa kalkan Tunus Arap halkını selamlıyorum!"