Türkiye’deki kadın muhtarlar Ayvalık’ta buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Körfez Buluşması'nda kadın muhtarlara Balıkesir’in gelenek ve görenekleri tanıtıldı. Ayvalık Vilayet Evi’ndeki programın gala gecesi, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstünel’in katılımıyla gerçekleşti.

Konuk kadın muhtarların Vali Şıldak, Yücel Yılmaz ve Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’a çeşitli hediyeler takdim ettikleri gecede konuşan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Balıkesir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe de yaptığı konuşmada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıldönümünde Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın muhtarlarla bir araya gelmenin gururu bambaşka. Eğitimlerimizle devam eden programımız, Balıkesir’imizin tanımıyla gerçekleşti. Elimizden geldiğince yöremizin tüm güzelliklerini kadın muhtarlarımıza tanıtmaya çalıştık” dedi.

Balıkesir halkının misafir ağırlamasını sevdiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Çünkü istiyoruz ki, Balıkesir’imizi herkes tanısın. Bu amaçla düzenlediğimiz Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlarımızı ağırlamak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizim Büyükşehir Belediyemizin Muhtar İşleri Daire Başkanımız bayan, Destek İşleri Daire Başkanımız bayan, Mali İşler Daire Başkanımız bayan Yani parayı hep bayanlara emanet ettik. Kültür ile ilgili işlerimizde bayanlarımız var. Özel Kalem Müdürümüz bayan. Velhasıl yüzde 20 civarında daire başkanlarımız bayan. Büyükşehir Yasası bir medeniyet projesi. Mensubu olduğum Cumhur İttifakı bize ‘Katılımcı belediye olun’ diyor. Katılımcı belediyecilik de işte şu anda yaptığımız gibi kadın muhtarımızla beraber olmak, kanaat önderleriyle beraber olmak ve bir planlamayı yaparken kimin söyleyecek sözü varsa onları Kent Konseyi ile beraber toplamak. Sosyal belediyecilik dediğimizde de kapı numaralarının arkasında yaşayan hayatlara eğer bir mağduriyet, bir dezavantaj, bir eksiklikleri varsa onlara ulaşabilmektir. Bu çalışmaları da yine muhtarlarımızla yapıyoruz” dedi.

Gala gecesinde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise Başkan Yılmaz’ın gönlünün ve elinin açık olduğunu, tüm yapıcı işlerinde arkasında durduğunu vurgulayarak, “Özellikle de muhtarlık müessesesine karşı da son derece duyarlı bir belediye başkanı. Bende bunu teyit ediyorum. Zaten bu organizasyonda bunu gösteriyor. Muhtarlık çok önemli bir merciidir. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık kurumuna verdiği değer, atfettiği önem, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki köprü görevi, en kılcal damarlara kadar nüfus edebilmeleri, idarenin ve kamu kurumlarında oluşlarının açısında çok önemlidir. Tüm bunların yanı sıra her muhtar aynı zamanda birer devlet memurudur. Muhtarlar ülkemizi çok önemli katkılar ifa etmektedirler. Muhtar kelimesinin anlamı; seçilmiş demektir” ifadelerini kullandı.

Gecede İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstünel’in de kadın muhtarlara yönelik ‘Hoş geldiniz’ konuşmasının ardından Balıkesir’in halk oyunları sergilendi. Gece Balıkesirli kadın muhtarların yöresel kıyafetler giyerek podyuma çıkıp, Balıkesir’in örf ve adetlerini tanıtan defileyle sona erdi.