Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu mesajla uyandı! Büyük tepki çekti
Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcılarına bu sabah acil durum uyarı mesajı geldi. "Evde Kal Türkiye" mesajının yer aldığı uyarı, kullanıcıların büyük tepkisini çekti.
Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcılarına bu sabah "Test Alert Natification" bildirimi gönderildi.
"Evde Kal Türkiye" mesajının yer aldığı acil durum uyarısı, kullanıcıların tepkisini çekti.
Yüksek uyarı sesiyle geldiği belirtilen mesajın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Nasıl kapatılıyor?
Telefonuna bu uyarının gelmesini istemeyen iPhone kullanıcıları Ayarlar > Bildirimler > Test Alert Notification seçeneğinden bildirimleri kapatabiliyor.