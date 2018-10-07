Türkiye'deki ilk Afrikalı futbol kulübünü kuracaklar... Hazırlıklara başladılar

Her hafta Salı, Perşembe günleri Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumunda saat 08.30'da 1 saatlik antrenmana başlayan Afrikalıların sayısı 30'u buluyor. Türkiyeye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeşitli işlerde çalışan veya çalışmayan Nijeryalı, Senegalli, Ganalı, Liberyalı, Fildişili ve Afrikanın diğer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiyeyi, Türkleri çok sevdiklerini vurguluyor.

Türkçeyi iyi derecede konuşabilen, Türkiye'de 2 yıldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeşitli Afrika ülkelerinden gelen Avcılar'daki futbol tutkunu siyahilerin Türk futbol takımlarında daha fazla oynayabileceğini söyledi. Futbol tutkunu arkadaşlarının sürekli antrenman yaparak formda kaldığını, sayılarının her geçen gün arttığını, önümüzdeki haftadan itibaren antrenman günü sayısını 3'e çıkaracaklarını ifade eden Camara, kısa süre içerisinde Konviction Rüya Spor Kulübü dernek başvurusunu yaptıktan sonra Türkiyenin yasal işlemlerini tamamlamış ilk Afrikalı amatör futbol takımı için lisans başvuruları yapacaklarını anlattı.

Antrenmana başlamadan önce bir daire oluşturarak dua eden Müslüman ve Hıristiyan futbolcuların kondüsyon ağırlıklı çalışması ilgi ile izlendi.