THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Türkiye'deki ilk Afrikalı futbol kulübünü kuracaklar... Hazırlıklara başladılar

Türkiye'de süper Lig takımlarında futbol oynama umuduyla İstanbul'a gelen bir grup Afrikalı siyahi futbolcu, takım oluşturdu.

07 Ekim 2018 Pazar 10:48
Türkiye'deki ilk Afrikalı futbol kulübünü kuracaklar... Hazırlıklara başladılar

Her hafta Salı, Perşembe günleri Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumunda saat 08.30'da 1 saatlik antrenmana başlayan Afrikalıların sayısı 30'u buluyor. Türkiyeye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeşitli işlerde çalışan veya çalışmayan Nijeryalı, Senegalli, Ganalı, Liberyalı, Fildişili ve Afrikanın diğer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiyeyi, Türkleri çok sevdiklerini vurguluyor.

Türkçeyi iyi derecede konuşabilen, Türkiye'de 2 yıldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeşitli Afrika ülkelerinden gelen Avcılar'daki futbol tutkunu siyahilerin Türk futbol takımlarında daha fazla oynayabileceğini söyledi. Futbol tutkunu arkadaşlarının sürekli antrenman yaparak formda kaldığını, sayılarının her geçen gün arttığını, önümüzdeki haftadan itibaren antrenman günü sayısını 3'e çıkaracaklarını ifade eden Camara, kısa süre içerisinde Konviction Rüya Spor Kulübü dernek başvurusunu yaptıktan sonra Türkiyenin yasal işlemlerini tamamlamış ilk Afrikalı amatör futbol takımı için lisans başvuruları yapacaklarını anlattı. 

Antrenmana başlamadan önce bir daire oluşturarak dua eden Müslüman ve Hıristiyan futbolcuların kondüsyon ağırlıklı çalışması ilgi ile izlendi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:48
  1. Antrenman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    1. 28 Şubat darbesinde zaman aşımı olmaz
    2. Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'yla..
    3. Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın..
    4. İran'da başladı, Türkiye'ye de sirayet..
    5. O camilerde yeniden ezan sesleri..
    6. Uluslararası İlişkiler Uzmanı..
    7. 8 şehit verdiğimiz hain saldırının..
    8. Pamukta ekim alanı devlet desteğiyle..
    9. İran'daki selde ölenlerin sayısı 8'e..
    10. Rekor yükseliş! Değerlendikçe,..
    11. Alaattin Çakıcı'dan cezaevi müdürüne..
    12. Şenol Güneş, formayı Atiba..
    13. Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim
    14. MHP'de FETÖ tedbiri!
    15. Türkiye'de ilk defa Karacabey'de..
    16. Bursa'da iki siyah kuğu görüntülendi
    17. 4,5G'li sayısı 3G'lileri 8'e katladı
    18. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    19. Çin'de bıçaklı saldırı! Ölü ve..
    20. Tüm uyarılara rağmen KPSS'de yine aynı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!