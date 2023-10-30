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Ekonomi Türkiye’deki en büyük franchising markalarından biri
Ekonomi

Türkiye’deki en büyük franchising markalarından biri

Yeniakit Publisher
2023-10-30 13:53:00 -
Türkiye’deki en büyük franchising markalarından biri

Esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Bayim Olur Musun Fuarı’na katıldı. Mağaza esintili tasarımıyla dikkat çeken Seç standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Perakende sektöründe esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen ‘Bayim Olur Musun Fuarı’na katıldı. Franchising ve markalı bayilik sektörünün önemli oyuncularını bir araya getiren fuarda ikinci kez yer alan Seç Market, standıyla ilgi odağı oldu. 30’u aşkın farklı sektörden 100’den fazla yerli ve yabancı markanın katılımıyla Yenikapı’da düzenlenen ve alanında Türkiye’nin en büyüklerinden olan fuarı yaklaşık 13 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Fuarı ziyaret eden Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen fuarla ilgili şunları söyledi:  “Sektörümüz açısından çok değerli olan bu fuara yeniden katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seç Market tasarımlı standımız ve misafirperverliğimizle ziyaretçilerimize market deneyimini yaşatıyoruz. Mağazalarımızda müşterilerimizin yüzünü güldürürken burada da ziyaretçilerimizin yüzünü güldürmek istedik. Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik anlayışıyla bir araya getirdiğimiz Seç ekosistemimiz, esnafımızın teveccühüyle her geçen gün büyüyüp güçleniyor.  Türkiye genelinde Seç tabelasına sahip 2 bin 600’ü aşan mağaza sayımızla Türkiye’deki en büyük franchising markaları arasındayız.” 

Çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği ve Seç iş modeli hakkında da bilgi verilen stantta, fuar boyunca ziyaretçiler, Seç Cafe bölümünde bir araya geldiler. 

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