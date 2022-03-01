  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'deki bankalar 20 milyar liralık net kar elde etti
Ekonomi

Türkiye'deki bankalar 20 milyar liralık net kar elde etti

Bankacılık sektörünün ocak sonu itibarıyla net karı 20,09 milyar TL olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:40:00 -
Türkiye'deki bankalar 20 milyar liralık net kar elde etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün net karı ocak sonu itibarıyla 20,09 milyar TL oldu. Sektörün aktif toplamı ise 9 trilyon 221,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 5 milyar 644 milyon TL artmış oldu.

Ocak 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 965 milyar 447 milyon TL, menkul değerler 1 trilyo 524 milyar 611 milyon TL olarak açıklandı. 2021 yılsonuna göre sektörün, toplam aktifi yüzde 0,1; krediler toplamı yüzde 1,3; menkul değerler toplamı yüzde 3,3 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,13 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 381 milyar 75 milyon TL'ye ulaştı.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 5,3 artışla 751 milyar 958 milyon TL olurken, Ocak 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 20 milyar 90 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,53 seviyesinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay