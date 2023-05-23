Türkiye'de yılın otomobil yarışmasında diğer 3 kategorideki adaylar da belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından, ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Bu kategoriler “Yılın Basın Lansmanı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Tasarımı” şeklinde sıralanıyor.