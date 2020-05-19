Türkiye’de yılın girişimcisi seçilen Enver Yücel‘den genç girişimcilere büyük destek

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, dünyanın ilk yapay zeka destekli video oyun koçluk programı olan SenpAI.GG, Eğitimci Enver Yücel’den yatırım aldı. Erken aşama yapay zeka girişimine verilen en büyük yatırım olan bu girişimle platform ile geliştirilmiş özel koçluklar sağlanacak.

Yapay zeka, gün geçtikçe hayatımızın önemli yerlerinde rol almaya devam ediyor. Yenilikçi ürün ile hizmet modellerine sahip Start-Up şirketlerin desteklenmesi ise dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi için büyük önem taşıyor. Son olarak BAU Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nin içerisinde Olcay Yılmazçoban, Berk Özer ve Orhan Çeliker tarafından kurulan SenpAI platformu, BAU Global Başkanı Enver Yücel’den yatırım desteği aldı. Bu yatırımla birlikte oyun deneyimi daha fazla geliştirilecek ve oyunculara yapay zeka ile geliştirilmiş özel koçluklar sağlanacak. Dünyanın ilk yapay zeka destekli video oyun koçu SenpAI, rekabetçi oyunlarda elektronik spor deneyimini artırmayı ve oyuncuların kendilerini geliştirmesini amaçlıyor. Oyuncular oynadıkları her oyunun ardından eksik oldukları konuları; yaptıkları yanlışları ve gelişebildikleri alanları yazılı ve videolu olarak SenpAI platformunda bulabiliyor.

ABD Espor Derneği ile iş birliği

BAU Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nin içerisinde bulunan girişimlerden SenpAI platformu, böylelikle Espor oyuncularının kendilerini geliştirebilmeleri için kişisel bir yol haritası sunmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir tarafında kullanılan yapay zeka tabanlı web sitesi SenpAI.GG ile ağırlığı ABD ve Avrupa olmak üzere, Afrika’dan, Güney Asya’ya onlarca ülkeden müşterileri bulunuyor. Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nin bir parçası olarak, Türkiye’deki girişimcilik ruhunu Amerika’da temsil eden şirket son olarak Amerika Birleşik Devletleri Espor Derneği (United States Esports Association) ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma çerçevesinde, çoğu kendini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinden oluşan dernek üyelerine SenpAI.GG’de çeşitli indirimler sağlıyor olacak. Türk mühendisler ve girişimciler olarak şirketin hedefi, BAU Boston İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nin desteğiyle SenpAI.GG’yi daha da büyütüp, globalde başarılı bir yapay zeka şirketi olmak.

Merkezdeki çalışmalar yakından takip ediliyor

Türkiye’de girişimcilik denilince eğitim sektöründe yapmış olduğu başarılı girişimlerden dolayı akla gelen ilk isim olan BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan çalışmaları belirli aralıklarla ziyaret ederek yakından takip ediyor. Merkezde proje çalışmalarına devam eden öğrencilerin iş fikirleriyle ilgili bilgiler alarak, öğrencilerle vakit geçiriyor.

“Gençlerimize girişimcilik ruhu vermeliyiz”

Bunun yanı sıra, Fas’tan Cibuti’ye, Somali’den Ortadoğu’ya dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilere kurumlarında burs olanağı sağlayarak eğitim desteği sunan eğitim girişimcisi Enver Yücel, kurduğu markalar ile farklı ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırıyor. 50 yılı aşkın süredir eğitim sektöründe yıllarca bilginin ve bilimin peşinden koşan Enver Yücel, yıllar önce katıldığı bir konferansta başarı hikayesini anlatarak katılımcılara şöyle mesaj vermişti: “Üniversitemizin çatısı altında her öğrencimizin girişimcilik ile ilgili beni tanımalarını istiyorum. Bu üniversitenin kurulduğu günden bugüne kadar birey olarak yaptıklarımızı, o ruhu öğrencilerimize nasıl verebilirimi hep düşünmüşümdür. Girişimcilikle gelecek arasındaki ilişkiyi iyi anlayıp iyi tespit etmek lazım. Eğer biz ülke olarak gençlerimize bu ruhu ve bu heyecanı verebilirsek geri kalmamız mümkün değildir. Ben işimde halen girişimciliği temsil ediyorum. Girişimcilik hemen hareket etmek, hemen başlamaktır.”

Fikirler iş modellerine dönüşmeye devam ediyor

Öte yandan, sürdürülebilir mekanizmaları oluşturarak, küresel girişimcilik ekosistemine değer katan ve yön veren girişimler oluşmasına destek olan Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUICE) ölçeklenebilir girişimlerin hayata geçirilmesine destek olarak inovasyon odaklı çok sayıda projeye destek vermeye devam ediyor. Böylelikle teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler, şirketler, meslek yatırımcılar ve profesyoneller ile bir araya gelerek iş modellerini başarılı şirketlere dönüştürüyorlar. Halihazırda 13 adet şirketleşen ve 7 adet de şirketleşme aşamasında toplam 20 girişim Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yer almakta.