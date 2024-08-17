Türkiye'de yetişiyor! Herkes ona "Peygamber Danesi" diyor! Evinde olmayan acele etsin... Bağırsakların dostu

Halk arasında "Peygamber Danesi" olarak bilinen ve Anadolu'da tarih boyunca sofralardan eksik olmayan kefir vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.

Kemir mayası kullanılarak hazırlanan ve sütün fermante olmasıyla oluşturulan kefir hafif ekşi bir tada sahip. Bilimsel olarak da sağlığa faydaları olan kefir, güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Kefirin içerisinde bulunan ve laktik asit denilen bir probiyotik bakterisi var. Dünyada yıllardır fermente içecekler arasında en çok tercih edilen içecek haline gelen kefir, hastalıklara karşı vücudun direncini artırıyor.

Yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiği belirlenmiştir. Bu da onları çok zengin ve çeşitli bir probiyotik kaynağı haline getirir. Kefir bizim damak tadımızda ekşiyi sevenler için iyi bir alternatif.

KABIZLIK SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Çok iyi bir probiyotik kaynağı olan kefir bağırsak sağlığını destekliyor. Sindirim sağlığını düzenleyen kefir, kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırıyor

Vitamin mineraller yönünden de zengin olan kefir, bağışıklık sistemini düzenliyor. Dolayısıyla vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN FAYDALI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin olan kaynaklardan biri olan kefir, kemik sağlığını da destekliyor. Osteoporoz riskini azaltabiliyor.

Hücre hasarını engellemeye yardımcı olan kefir, doğal bir antioksidan. Bu sebeple vücuttaki serbest radikallerle savaşarak genel sağlığı da iyileştiriyor. Bazı araştırmalara göre, alerji ve enflamasyon belirtilerini hafifletebilir.

DİYET SÜREÇLERİNİN DESTEKÇİSİ

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, vücudunuzdaki ödem ve şişkinlikten kurtulmak için kefir iyi bir tercih olabilir. Çünkü kefir, düşük kalorili bir protein kaynağıdır ve tok kalmanıza yardımcı olabilir, bu da kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Probiyotiklerin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar, kefirin ruh halini iyileştirme ve stresle başa çıkma yeteneği sağlayabileceğini göstermektedir.

EFİR NASIL TÜKETİLİR?

Günün her saatinde ve her öğününde kefir tüketilmesi doğrudur. Ancak tüketimin dozunu ayarlamak gerekir. Ana öğün yerine ara öğünlerde önerilse de ana öğünde içecek olarak ayran ve süt yerine de tercih edilebilir. Yetişkinlerin maksimum günde 2 bardak kefir içmeleri önerilir.