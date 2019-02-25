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“Türkiye’de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var”

Konya’da AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye’de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var" açıklamasında bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:01
“Türkiye’de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var”

Konya’da AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında, göreve geldiğinden itibaren şehirleri ziyaret ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 40’ın üzerinde şehre 100 ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kapsamda şehirlerin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisinden düzenli depolama tesisine kadar birçok projeyi yerinde incelediğini ifade eden Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye’de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023’e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz” dedi.

Türkiye’de 81 ile millet bahçesi yapma sözü verdiklerini anlatan Kurum, her ile en az bir millet bahçesi yapacaklarını belirterek, “Kişi başı yeşil alan miktarını Türkiye’de 15 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Konya’da da inşallah çok yakında buna çıkaracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:01
  1. Konya
  2. AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. atık su arıtma tesisi
  5. kentsel dönüşüm
  6. millet bahçesi

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  • AkifAkif25 dk önce
    HDP VE CHP İTİFAKI MECLISE BIR BILDIRI VEREREK SILAHLI KUVVETLER HAKKINDA ÖNERGE VERIRLERSE ŞASIRMAYALIM...IMRALIDA YATAN HAINI ESERINI BEGENIYORMUSUN.... MILLETI NE HALE GETIRDINIZ... SONU OLUM YIKIM... BAKALIM KARA TORAK SANA NE ZAMAN GEL DIYECEK...

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