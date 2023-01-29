Türkiye'de yeni 109 tonluk altın kaynağı: Bölgeden altın fışkırıyor, Türkiye imzasını attı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Söğüt altın madeni ile ilgili yatırım sürecinin 2021 yılı Ocak ayında başladığını hatırlattı. 2022 yılı sonu itibarıyla madende ilk altın dökümünün de yapılacağının önceden bilgisinin verildiğini ifade eden Aydın, “30 Aralık’ta son aşamaya geldiğini duyurmuştuk. Aslında biz o gün paylaşılan sözün realizesini gösterdik” dedi. Maden sahasında yapılan çalışmalar sonucunda 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildiğini kaydeden Aydın, “Birinci faz için 70 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İki faz daha yapacağız. Birinci faz tam olgunluk dönemine geldiğinde yıllık 2.5 tona kadar üretim kapasitesine ulaşacağız. Üç yıllık bir yatırım söz konusu. İki ve üçüncü fazla birlikte toplamda 500 milyon dolarlık yatırıma ulaşacağız. İkinci ve üçüncü faz da faaliyete geçince yıllık 6.5 ton üretim kapasitesine ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Maden sahasında halihazırda bin kişinin çalıştığını belirten Aydın, “Bu sayıyı bin 300 kişiye çıkaracağız. Türkiye için önemli bir cevher istihdama, üretime katkı sunacak. Şu anki rezerve göre 20 yıl buradayız” dedi.

Hedef ithalatı azaltmak

Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürü Halit Semih Demircan, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen yıl Türkiye’nin 265 ton altın ithal ettiğini, 31 ton da altın ürettiğini açıkladı. Demircan, yapılacak üretimle birlikte altın ithalatında da azalma olacağını kaydetti. Geçen yıl yine Bilecik’te bir maden firmasının yüzde 80’ini aldıklarını hatırlatan Demircan, burada da henüz arama çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

ERDOĞAN: EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; "Bugün sizlerle şehrimiz, ekonomimiz ve maden sektörümüz açısından çok önemli bir açılış vesilesiyle bir aradayız. Açılışını yapacağımız, Söğüt Altın Madeni'nin Bilecik ile birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gübretaş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni ile ilgili yatırım sürecini 2021 yılı ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifade ile 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık.

"YILLIK ÜRETİM MİKTARINI 6,5 TONA YÜKSELTECEĞİZ"

Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacak. Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır."

BAKAN DÖNMEZ: EN FAZLA ÜRETİM YAPAN ALTIN MADENLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılan altın madeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. milliyetin aktardığı haberde:Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Bilecik’e madencilik alanında önemli bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşatıyorsunuz. Etrafındaki büyükşehirlerin gölgesinde kalan Bilecik AK Parti iktidarlarının altyapıları sayesinde cazibe merkezi haline dönüştü. Madencilik sektörünün en büyük gelişimini gösteren şehirlerimizden birisi oldu.

Üretim, istihdam odaklı yeni ekonomi modelimizin çıktısı olarak geçtiğimiz yıl burada birçok fabrikamızın açılışını gerçekleştirmiştik.

Atılan bu adımların meyvelerini büyüme ile istihdamla ihracat rekorları ile alıyoruz. 2022’de 6.5 milyar dolar madencilik ihracatı ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. 20 yılda maden ihracatımızı 10 kat artırdık. Yeni ürünler ve yeni pazarlarla dünyanın 4 1 yanına Made in Türkiye imzasını attık.

Söğüt Altın madeni Türkiye’nin en fazla üretim yapan altın madenlerinden birisi olacak.

Cevherden mücevhere Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli üretim rakamlarına yansıtmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılının altın çağını Söğüt’ten başlatmaya ve dalga dalga tüm yurda yaymaya kararlıyız." dedi.