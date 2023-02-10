Türkiye'de yatırımlarında içinde yer alan MSCI Türkiye endeksleri sisteminde değişiklik: 3 Hisseyi iptal etti

MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'nden 3 hisseyi çıkarırken listeye 9 hisse dahil etti.

Small Cap endeksinden çıkarılan Koza Altın ve Pegasus Hava Taşımacılığı, MSCI Global Standard Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne dahil edildi. Endeks'ten çıkarılan hisse olmadı.

MSCI Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'nden Koza Altın ve Pegasus'un yanı sıra Borusan Yatırım çıkarıldı.

Bu Endeks'e Çimsa Çimento, Eczacıbaşı İlaç, Ege Endüstri, Gen İlaç, Kimteks Poliüretan, Qua Granit, Sarkuysan, Selçuk Ecza ve Zorlu Enerji dahil edildiler.

MSCI yaptığı gözden geçirme ile global stardard endekslere 34 hisse eklerken, 24 hisseyi çıkardı. Global small cap endekslerine 157 hisse dahil olurken, 110 hisse çıkarıldı.

Öte yandan yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul 14 Şubat 2023 akşamına kadar kapalı kalacak....

Yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul 14 Şubat 2023 akşamına kadar kapalı kalacak. Yurtdışı tarafta, cuma günü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi ve bu hafta Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar risk algısı üzerinde belirleyici. ABD borsalarında baskı gözlemlerken, tahvil faizlerinde tekrar yükseliş isteği oluştu. Dolar endeksi (DXY) ise 103,5 civarında bulunan 50 günlük ortalamasını kırma eğiliminde ki bu sevinin geçilmesi durumunda risk algısında bozulma bir miktar daha artabilir. Halihazırda 1.850'lerde hareket eden ve kısa vadeli zayıf bir teknik görüntü çizen Ons Altın'da ise düşüş görülebilir.