Türkiye’de yaşayan yabancılarda artış devam ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını düzensiz göç rakamlarını düşürürken Türkiye’de ikametgah izinli olarak yaşayan vatandaşların sayılarında azalma görülmedi. Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecinde atmış olduğu başarılı adımlar sayesinde, Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklu vatandaş sayısında gerileme yaşanmadı. Hatta dünyada koronavirüsün başlamasıyla birlikte misafir oldukları ülkelerden kendi ülkelerine dönen yabancı uyruklu vatandaşlarda artış olduğu görülürken Türkiye’de bu rakamda düşüş yerine güvene dayalı artışın olduğu görülüyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, geçtiğimiz yıl 1 milyon 101 bin 30 olan ikamet izinli ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 1 milyon 85 bin 564’e yükseldi. Türkiye’de bulunan ikamet izinli yabancı uyruklu vatandaşların yaşamak için özellikle eğitim ve ekonominin daha fazla olduğu İstanbul’u tercih ettikleri görülüyor. Türkiye genelinde 549 bin 259 yabancı uyruklu vatandaş çeşitli çalışma izinleri ile İstanbul’da yaşam sürüyorlar.

Eğitim için Türkiye’yi seçiyorlar

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu ikamet iznine sahip olanların önemli bir bölümü geçici ikamet izni ile kısa süreli olarak Türkiye’de kalıyor. Ancak ikinci sırayı eğitim alıyor. Dünya’nın dört bir tarafından Türkiye’de eğitim görmek için gelen ve öğrenci ikamet izni alanların sayısı 90 bin 832’ye yükseldi. Aile ikamet izni verilen yabancı uyruklu vatandaşların sayısı ise 76 bin 77 olarak kayıtlara geçiriliyor. Türkiye’de çalışma iznine sahip yabancı uyruklu vatandaş sayısı 67 bin 23’e kadar yükseldiği gözlenirken diğer çeşitli nedenlerle ikamet izni alanların sayısı da 53 bin 764 olarak kayıtlara aktarılıyor. 2019 yılında ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar da birinci sırayı 141 bin 818 ile Iraklılar alıyor. İkinci sırayı 133 bin 169 ile Türkmenistan uyruklu vatandaşlar yer alıyor. Üçüncü sırayı ise 117 bin 579 rakamıyla Suriyeliler alıyor.