Türkiye'de yaşayan bir Rus ailenin masrafları ne kadar? Rus yazar açıkladı
Antalya'da eşi ve çocuğu ile yaşayan bir Rus yazar, aylık masfarlarını takipçileri ile paylaştı. Yazar, Türkiye'deki aylık masrafının 10 bin 850 lira olduğunu açıkladı.
Antalya'da eşi ve tek kız çocuğuyla yaşayan bir Rus vatandaşı, aylık giderlerini Yandex.Zen bloğunda paylaştı. "Mama na More" (Denizdeki Anne) blogger adını kullanan yazar, ailesiyle birlikte kira hariç aylık toplam masraflarının 42 bin 850 ruble (yazının yazıldığı günkü hesapla 10 bin 850 lira) olduğunu yazdı.
18 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasındaki masraflarını aktaran blogger, bir ayda süpermarkette gıda ve gıda dışı ürünlere yaptığı harcamanın 3 bin 615 TL, ayrıca pazar alışverişinin ise 381 TL olduğunu belirtti.
Aylık benzin masrafının 1050 TL olduğunu yazan Rus vatandaşı, kendi evlerinde yaşadıkları için kira vermedikleri ve çocuklarının devlet okulunda okumaları nedeniyle eğitim giderlerinin olmadığı bilgisini verdi.
Yazar ayrıntılı harcama listesini şöyle paylaştı:
3615 TL - Market harcaması
933 TL- Güzellik ve sağlık
1035 TL- Benzin
381 TL- Pazar alışverişi
1050 TL- Ortak apartman giderleri, internet, cep telefonu
2300 TL- Diğer alışverişler
419 TL- Kızının okul harici eğitim masrafı
1117 TL- Eğlence, dinlenme, kafe ve restoran harcaması.
Toplam 10.850 lira (42.175 ruble).
(Turkrus)