Türkiye'de yaşayan bir Rus ailenin masrafları ne kadar? Rus yazar açıkladı

Antalya'da eşi ve tek kız çocuğuyla yaşayan bir Rus vatandaşı, aylık giderlerini Yandex.Zen bloğunda paylaştı. "Mama na More" (Denizdeki Anne) blogger adını kullanan yazar, ailesiyle birlikte kira hariç aylık toplam masraflarının 42 bin 850 ruble (yazının yazıldığı günkü hesapla 10 bin 850 lira) olduğunu yazdı.



18 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasındaki masraflarını aktaran blogger, bir ayda süpermarkette gıda ve gıda dışı ürünlere yaptığı harcamanın 3 bin 615 TL, ayrıca pazar alışverişinin ise 381 TL olduğunu belirtti.



Aylık benzin masrafının 1050 TL olduğunu yazan Rus vatandaşı, kendi evlerinde yaşadıkları için kira vermedikleri ve çocuklarının devlet okulunda okumaları nedeniyle eğitim giderlerinin olmadığı bilgisini verdi.



Yazar ayrıntılı harcama listesini şöyle paylaştı:



3615 TL - Market harcaması



933 TL- Güzellik ve sağlık



1035 TL- Benzin



381 TL- Pazar alışverişi



1050 TL- Ortak apartman giderleri, internet, cep telefonu



2300 TL- Diğer alışverişler



419 TL- Kızının okul harici eğitim masrafı



1117 TL- Eğlence, dinlenme, kafe ve restoran harcaması.



Toplam 10.850 lira (42.175 ruble).

(Turkrus)