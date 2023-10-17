14. Uluslararası Dergi Günleri’nde Fetih TV’ye konuşan tarihçi-yazar İbrahim Tatlı, Filistin zulmüne ve Türkiye’de yapılan Yahudi propagandasına değindi.

Tatlı, “Bizim Türkiye'de Yahudi’den beter Yahudi propagandası yapılıyor. İlla İsrail'i övmeleri gerekmiyor, Müslümanları kötülemeleri de bir propagandadır tersinden.” dedi.

Tarihçi Tatlı’nın konuşmasından pasajlar:

“Hamas'ın bu hareketi zaten ileride bir normalleşme dümeni yani Arap rejimleri ve İsrail arasında bir mutabakat oluşturarak ileride büyük ihtimalle Araplar eliyle Gazzelilerin oradan bir transferi söz konusu olacaktı, bu oyunu bozdu, ve herkesin bütün sahte oyunlarını bozmuş oldu ve herkese vazifesini ihtar etti: Biz Müslümanız, siz de Müslümansınız. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Siz de düşünün acaba sizin üstünüze ne düşüyor diye. Ve herkesi elini vicdanına koyup düşünmeye davet eden bir hareket bu. Sonuçta eğer ki Gazze yıkılıp yok olsa bile Müslümanlar bir soruyla karşı karşıya. Bundan sonra da bu hadise İsrail'in geri çekilişini başlatacak bir hadisedir.”

“İşte ‘Hamas bunu yaptı da İsrail etrafı yakıp yıktı, bak müsdlümanlar helak oldu’ diyorlar. Müslüman helak olmaz, şehit olur. Bunlar bizi öldürüyorlar, biz de intikam alalım değil, bilakis büyük hedeflere yönelik bir harekettir bu.”

“İsrail şöyle çok güçlü, böyle çok güçlü falan diyorlar. Şimdi her kuvvet zaafını beraberinde getirir. Adamın şöyle tankları var ama paramatörleri geliverince işte tank işe yaramıyor.”

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“Sonuçta savaş dediğimiz şey manevra sanatıdır, yani kafa göz yarma değil. Manevra olarak da düşmanı tuş edecek bir manevrayı yapmayı becerdi adamlar ve iyi savaştıklarını gösterdiler ve herkese de siz de yapabilirsiniz dediler.”

“Afganistan'da Taliban ne yaptı, Amerikalıların bir rejim kurmasına izin vermedi. Orada hep düzeni bozdu. Çok iyi sabote ettiler, düşük yoğunluklu bir savaş yürüterek o kadar sinirlerini bozdular ki adamlar illallah edip kaçıp gitti. Yoksa şimdi bizim derdimiz bir kahramanlık edebiyatı yapmak da değil, sonuç almak ve benim gözümde hem sonuç alıcı bir hareket hem de bütün Müslümanlara ders verici bir hareket.”

“Şimdi Ashab-ı Kiram münafıkları şöyle tanıyordu. Münafıklar Kureyşli müşriklerin aleyhinde konuşmuyormuş. Müslümanlar aleyhinde de hep konuşuyorlarmış. Ashab-ı Kiram da anlıyormuş bunların münafık olduğunu. Biz de böyle kendi münafıklarımızı tanıyoruz.”

“İnsan toprağını satıp bir yere gidemez. Eski dönemlerde hiç kimse dünyanın hiçbir yerine toprağını satıp bir yere gitmezdi. Adam niye satsın. İnsan hemşerisinin bile toprağını satmaz. Hani satıp o parayı nerede harcayacak? Gidip toprak alması lazım. Çünkü çiftçi bu adam.”

“Bu adamların Filistin'e ‘toprak sattı’ demesindeki maksat içteki mücadeleyi baltalamak İsrail’e güç vermek.”