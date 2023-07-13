Türkiye'de üretilip Bulgaristan'a gönderildi! Flaş gelişme belli oldu: İlk defa Silivri'de üretildi, satıldı!

Silivri'de faaliyet gösteren Deniz Group Marine firması, Bulgaristan Burgaz'da bulunana bir yat firması için ürettikleri 17 metre boyunda 8 metre eninde olan katamaran modeli tekneyi karadan götürerek Büyükçekmece limanında denize indirdi. Firma yetkilileri bu ebatlarda bir imalatın Türkiye'de tek olduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk defa Silivri'de üretildi

Silivri Deniz Group Marine sahibi Kadir Usta, “Bulgaristan Burgaz’da bulunan Bubo yacht turizm firması için 17 metre boyunda 8 metre enindeki katamaran modeli gezi teknesinin üretimini tamamladık. Bu imalatımız Türkiye’de tek, bu boyda bugüne kadar bu ebatlarda bir imalat yapılmadı. Dün akşam saat 18:00 sıralarında nakliye işlemlerine başladık, E5 karayolu üzerinden Büyükçekmece’ye kadar tırla nakliyesini tamamladık. Sabah saat 06:00 sıralarında da Büyükçekmece limanında denize indirerek Bulgaristan’a doğru yola çıkardık” dedi.

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