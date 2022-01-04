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Sağlık Türkiye’de üretilen ürünü dünyaya duyurmak istiyorlar
Sağlık

Türkiye’de üretilen ürünü dünyaya duyurmak istiyorlar

Son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsüne karşı Türkiye’de de çeşitli atılımlar gerçekleştiriliyor. Virüsün vücuda girmesini önlemek için Ar-Ge çalışmaları yürüten Renoval firması Koronred Ağız ve Burun bakım ürünlerinin sevk edilebilirliği için gerekli adımların atılmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:56:00 -
Türkiye’de üretilen ürünü dünyaya duyurmak istiyorlar

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele pek çok alanda sürüyor. Bu noktada sağlık ürünleri üreten firmalar da AR-GE çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Renoval firması da virüsün ağız ve burun yolu ile yayılımını engellemek için bir proje gerçekleştirdi. Ancak projenin daha hızlı ilerleyebilmesi için bazı engellerin aşılması gerekiyor.

Yurtdışına da ihracat için bazı klinik onayların gerektiğini dile getiren Renoval Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karasoy 2020 yılında yurtdışı Akritasyon İlaç ruhsatı için klinik çalışmalara başlanmış hala yurtdışından ısrarlara rağmen sonuç alamadıklarını vurguladı.

Helsinki Sağlık Antlaşması gereğince kozmetik olarak sunduklarını ürünün aşı ile karşılaştırılmaması gerektiğini ifade eden Karasoy “Bu bir aşı, bir İlaç değil. Bu ürün Türkiye’de İlaç ruhsatı alabileceğimiz bir klinik laboratuvar bulunmuyor. Bu nedenle uzun süredir bekletmek zorunda kalıyoruz. İnsan sağlığına faydalı bu ürünü bir an önce insan sağlığı ile kavuşturmak adına adımların atılmasını bekliyoruz. Biz bunu kozmetik olarak çıkardık. Buna göre de insan vücuduna hiçbir yan etkisinin olmadığına dair klinik test raporlarını uluslararası onaylı kurumlardan aldık. Bu ürünümüzü ilk olarak İran hükümeti ile çalışan ve firmamızın İran firması ile ortaklık kurarak bunu ilerde tüm dünyaya satışını organize edileceğini milletimize duyurmak isteriz” dedi.

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