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Ekonomi Türkiye'de üretilen 104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı: Talep var, dünyayla rekabet ediyor!
Ekonomi

Türkiye'de üretilen 104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı: Talep var, dünyayla rekabet ediyor!

Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 10,5 milyon doları geçti. Dünyaca ünlü markalardan vazgeçip dev şirketler resmen Türkiye'yi seçiyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-01-12 13:06:00 - 2023-01-12 13:17:43
Türkiye'de üretilen 104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı: Talep var, dünyayla rekabet ediyor!

üneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den 2021 yılında 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2022 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 14,3 aşarak 10 milyon 549 bin dolar oldu.

Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Özbekistan, Nijerya, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 104 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2022'de 4 bin 241 ton satış yapıldı.

Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 350 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 401 bin dolarla Hollanda, 1 milyon 382 bin dolarla İngiltere izledi.

PUL BİBERİN 104 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, 2022 yılında artan pul biber ihracatının, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve Kovid-19 salgınıyla gıdanın öneminin tüm dünyada daha da ön plana çıktığını aktaran Kızıldemir, tüm çiftçilerin topraklarına sahip çıkarak üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kızıldemir, pul biberde ihracat rakamlarının artmasının mutluluk verici olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Ülkemizde isot denince akla gelen ilk isim Şanlıurfa'dır. Pul biber ihracatı 2022 yılını boyunca artarak yıl sonunda da bir önceki yıla göre artışla tamamlandı. Birçok ihracat firması, Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da üretilen pul biberi yurt dışına gönderiyor. Pul biberin 104 ülkeye ihraç edilmesi çok önemli. Kentimizde bu yıl biber ekim alanları azalmıştı, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biber eken çiftçilerimizin desteklenmesi halinde ihracat rakamlarımızın 2023 yılında daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Bu sayede yöre çiftçisi ülke ekonomisine de önemli katkı sağlamış olacak."

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