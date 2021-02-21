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Gündem Türkiye'de üretildi! Dünyada ilk Bomba gelişme böyle duyuruldu
Gündem

Türkiye'de üretildi! Dünyada ilk Bomba gelişme böyle duyuruldu

Dünyanın ilk tamamı biyodizel ile çalışan jeneratörü Türkiye'de üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bunun özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satılmasının planlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 14:27:00 -
Türkiye'de üretildi! Dünyada ilk Bomba gelişme böyle duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Arken Jeneratör'ü ziyaret etti. Varank, "Bize bir müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler." dedi.

AA'nın haberine göre Arken Jeneratör'ün İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Varank'a burada firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi.

Dünyanın ilk tamamı biyodizel ile çalışan jeneratörü Türkiye'de üretildi

Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, sık sık Türkiye'deki üretim tesislerini, fabrikaları, yeni girişimleri ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Buradaki arkadaşlarımız da bana sosyal medyadan ulaştı. Sayın Bakanım, 'Bizi de ziyaret edebilir misiniz?' dediler. Ben de geldim." ifadesini kullandı.

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