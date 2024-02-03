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Dünya Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi
Dünya

Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2024-02-03 16:23:00 -
Türkiye'de unutulmaya başladı ama, İsveç'te, Filistin'de öldürülen çocuklar için gösteri düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için gösteri yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için gösteri yapıldı.

"Filistin İçin Beraberiz" kuruluşunun çağrısıyla Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukları andı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukları temsilen alana maketler bırakan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" sloganları attı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ürünleri ile bu ülkeye destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

"İsrail, Eurovision'dan menedilsin"

Öte yandan İsveçli sanatçılar, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle "İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasından menedilmesini" istedi.
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin yer aldığı 1000 kişi, imza toplayarak İsrail'in 7-11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek şarkı yarışmasına katılmasına izin verilmemesini talep etti.

Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini istedi.

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