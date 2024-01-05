Türkiye’de trafikte O uygulama kaldırıldı! Karekod, araç sahiplerini ilgilendiriyor: Sürücülerin plakaları bu şekilde olmalı

1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre yeni basılacak tüm plakalara karekod zorunluluğu getirildi. Yeni üretilecek tüm tescil plakalarda, araç sahibinin kimlik bilgilerinin yer aldığı karekod bilgilerinin bulunması şart olacak..

Yeni yılla birlikte trafik uygulamaları ve yürütmeliklerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Yapılan güncellemelerden biri plakalar hakkında olurken, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla trafiğe çıkacak tescil plakalarda karekod zorunluluğu aranacak.

Halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğin 35. maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik içeren düzenleme, plakalarda aranan mevcut şartlara ek olarak il kodu ile harf kodu arasında yer alan bölgeye plakaya yönelik bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla 15x15 mm boyutunda karekod ve plakanın basım yılı ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarasının getirilmesini sağlayacak.

MEVCUT ARAÇLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK ŞARTI OLMAYACAK

Mevcut şartlar altında muayeneleri yapılan ve trafiğe çıkma uygunluğu bulunan otomobillerin plakaları için herhangi bir değişiklik zorunluluğu bulunmuyor. Buna karşın, otomobil alım-satım işlemlerinin ardından plaka tescil şartı arandığından, söz konusu uygulama nedeniyle yeni otomobil sahibi olan kişiler plaka değişikliğinde karekod basılı yeni plakalara geçmek durumunda kalacak.plaka3.jpg

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Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, "Burada halkımızın çekineceği veya korkacağı hiçbir şey yok sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya TÜVTÜRK'e giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor.

Yoksa herhangi bir plakanın değişmesi zorunlu değildir. Eğer ki TÜVTÜRK'e gittiği zaman plakadan geçmez ise ya da alım satımlarda noterler birliğinden almış oldukları kağıt ile bize gelecek, biz de o plaka üzerindeki referans numarasını girerek eşleştiriyoruz.

YENİ UYGULAMA İLE BU FAYDALARIN SAĞLANMACI AMAÇLANIYOR

- Sahte plaka kullanımını önleyecektir. Karekod, plakanın bilgilerinin elektronik ortamda kayıtlı olmasını sağlar. Bu sayede, sahte plakalar kolaylıkla tespit edilebilir.