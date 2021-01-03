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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu - 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:32:28 -
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 950 bin 829'a ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, vefat sayısı 21 bin 488, ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- "Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

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