  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:31:05 -
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti
Spor

Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti

TFF 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Y..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay