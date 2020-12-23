  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız" - "Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:06:04 -
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 192 oldu, 259 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin..
Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!
Siyaset

Önce Sözcü sonra Cumhuriyet... Hortumcu Cem Uzan’a kaporta cila!

Solak medya son dönemde hortumcu Cem Uzan’ı cilalamaya hız verdi. Önce Sözcü şimdi de Cumhuriyet gazetesi hortumcuya mikrofon uzatarak AK Pa..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay