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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:01:51 -
Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
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