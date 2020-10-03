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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1470 oldu - 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:26:03 -
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1211 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 014, vefat sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, aktif hasta sayısı 30 bin 762 oldu.

Öte yandan tabloya yeni eklenen haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." ifadesini kullandı.

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