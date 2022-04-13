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Spor Türkiye'de şike iddiası! Kulübü duyurdu: Şüpheli iki gol yedi
Spor

Türkiye'de şike iddiası! Kulübü duyurdu: Şüpheli iki gol yedi

2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol şike yaptığı iddiasıyla kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 07:49:00 -
Türkiye'de şike iddiası! Kulübü duyurdu: Şüpheli iki gol yedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un, bilerek gol yediği şüphesiyle kadro dışı bırakıldı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor, 10 Nisan 2022'de Serik Belediyespor'a konuk oldu. Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Diyarbekirspor, kaleci Atakan Akyol'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Diyarbekirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da Serik Belediyespor ile oynadıkları maçla ilgili bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ligin 2. yarısında takımımıza katılan kalecimiz Atakan Akyol'un, yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri neticesinde kadro dışı bırakılması kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli takibimiz, araştırmamız devam etmekle beraber, ilgili makamlarda hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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