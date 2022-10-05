Türkiye’de sevilen markalar açıklandı! Listede 1 yerli var
Türkiye'de en sevilen markalar araştırmasına göre listeye yalnızca 1 yerli şirket girdi.
Superbrands’ın 17 yıl önce başladığı Türkiye’de en sevilen markalar araştırmasında bu yılın sonuçları belli oldu. Top 10 şirketten 9’unun yabancı ve global markalar olduğu, yalnızca 1 tanesi yerli olduğu görüldü. İşte detaylar…
Türkiye’de en sevilen markalar listesine yerli şirketlerden sadece THY girdi!
1993 yılından beri 98 ülkede en sevilen markalar araştırması yapan Superbrands’in Türkiye temsilcisi Dilek Koç, bugün düzenlenen toplantıda ülkemizde 17 yıl içerisinde gerçekleştirilen 7. araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Türkiye'de en sevilen markalar
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 4 bin 200 markadan 1248’inin aday olarak belirlenerek inceleme altına alındığı söyleniyor. Bunların içerisinden seçici kurul tarafından belirlenen 300 marka ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde halk oylamasına sunuldu.
Türkiye’de en sevilen markalar arasında ilk 10’da yer alanlara baktığımızda ise otomotiv, dijital platformlar, bilgisayar ve telefon benzeri elektronik cihaz üreticileri, hava yolları, lojistik ve de taşımacılık şirketleri ile beyaz eşya üreticileri olduğunu görüyoruz.
Buna göre ilk 10 sıralaması şu şekilde:
BMW,
Mercedes-Benz,
Audi
WhatsApp
Apple
Volkswagen
YouTube
Google
Türk Hava Yolları – THY
Bosch
İllere göre ilk 5 sıralaması ise şu şekilde
İstanbul:
Mercedes-Benz
BMW
Audi
WhatsApp
Google
Ankara:
BMW
Audi
Mercedes-Benz
Bosch
Apple
İzmir:
Mercedes-Benz
Nestle Çikolata
Florence Nightingale
Samsung
THY – Türk Hava Yolları
Cinsiyete göre en sevilenler
Kadınlar:
Mercedes-Benz
BMW
WhatsApp
Audi
THY
Erkekler:
Audi
BMW
Mercedes-Benz
Apple
Google
Yaşlara göre en sevilenler
18-30 arası:
Mercedes-Benz
BMW
Audi
WhatsApp
Mavi
31-43 arası:
BMW
Audi
Mercedes-Benz
WhatsApp
Apple
44-55 arası:
Mercedes-Benz
BMW
WhatsApp
Paşabahçe
Audi