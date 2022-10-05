  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye’de sevilen markalar açıklandı! Listede 1 yerli var
Teknoloji

Türkiye’de sevilen markalar açıklandı! Listede 1 yerli var

Türkiye'de en sevilen markalar araştırmasına göre listeye yalnızca 1 yerli şirket girdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 20:14:00 -
Türkiye’de sevilen markalar açıklandı! Listede 1 yerli var

Superbrands’ın 17 yıl önce başladığı Türkiye’de en sevilen markalar araştırmasında bu yılın sonuçları belli oldu. Top 10 şirketten 9’unun yabancı ve global markalar olduğu, yalnızca 1 tanesi yerli olduğu görüldü. İşte detaylar…

Türkiye’de en sevilen markalar listesine yerli şirketlerden sadece THY girdi!

1993 yılından beri 98 ülkede en sevilen markalar araştırması yapan Superbrands’in Türkiye temsilcisi Dilek Koç, bugün düzenlenen toplantıda ülkemizde 17 yıl içerisinde gerçekleştirilen 7. araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'de en sevilen markalar

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 4 bin 200 markadan 1248’inin aday olarak belirlenerek inceleme altına alındığı söyleniyor. Bunların içerisinden seçici kurul tarafından belirlenen 300 marka ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde halk oylamasına sunuldu.

Türkiye’de en sevilen markalar arasında ilk 10’da yer alanlara baktığımızda ise otomotiv, dijital platformlar, bilgisayar ve telefon benzeri elektronik cihaz üreticileri, hava yolları, lojistik ve de taşımacılık şirketleri ile beyaz eşya üreticileri olduğunu görüyoruz.

Buna göre ilk 10 sıralaması şu şekilde:

BMW,
Mercedes-Benz,
Audi
WhatsApp
Apple
Volkswagen
YouTube
Google
Türk Hava Yolları – THY
Bosch
İllere göre ilk 5 sıralaması ise şu şekilde

İstanbul:

Mercedes-Benz
BMW
Audi
WhatsApp
Google
Ankara:

BMW
Audi
Mercedes-Benz
Bosch
Apple

İzmir:

Mercedes-Benz
Nestle Çikolata
Florence Nightingale
Samsung
THY – Türk Hava Yolları
Cinsiyete göre en sevilenler

Kadınlar:

Mercedes-Benz
BMW
WhatsApp
Audi
THY


Erkekler:

Audi
BMW
Mercedes-Benz
Apple
Google
Yaşlara göre en sevilenler
18-30 arası:

Mercedes-Benz
BMW
Audi
WhatsApp
Mavi

31-43 arası:

BMW
Audi
Mercedes-Benz
WhatsApp
Apple

44-55 arası:

Mercedes-Benz
BMW
WhatsApp
Paşabahçe
Audi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23