Türkiye’de sevilen markalar açıklandı! Listede 1 yerli var

Superbrands’ın 17 yıl önce başladığı Türkiye’de en sevilen markalar araştırmasında bu yılın sonuçları belli oldu. Top 10 şirketten 9’unun yabancı ve global markalar olduğu, yalnızca 1 tanesi yerli olduğu görüldü. İşte detaylar…

Türkiye’de en sevilen markalar listesine yerli şirketlerden sadece THY girdi!

1993 yılından beri 98 ülkede en sevilen markalar araştırması yapan Superbrands’in Türkiye temsilcisi Dilek Koç, bugün düzenlenen toplantıda ülkemizde 17 yıl içerisinde gerçekleştirilen 7. araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'de en sevilen markalar

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 4 bin 200 markadan 1248’inin aday olarak belirlenerek inceleme altına alındığı söyleniyor. Bunların içerisinden seçici kurul tarafından belirlenen 300 marka ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde halk oylamasına sunuldu.

Türkiye’de en sevilen markalar arasında ilk 10’da yer alanlara baktığımızda ise otomotiv, dijital platformlar, bilgisayar ve telefon benzeri elektronik cihaz üreticileri, hava yolları, lojistik ve de taşımacılık şirketleri ile beyaz eşya üreticileri olduğunu görüyoruz.

Buna göre ilk 10 sıralaması şu şekilde:

BMW,

Mercedes-Benz,

Audi

WhatsApp

Apple

Volkswagen

YouTube

Google

Türk Hava Yolları – THY

Bosch

İllere göre ilk 5 sıralaması ise şu şekilde

İstanbul:

Mercedes-Benz

BMW

Audi

WhatsApp

Google

Ankara:

BMW

Audi

Mercedes-Benz

Bosch

Apple

İzmir:

Mercedes-Benz

Nestle Çikolata

Florence Nightingale

Samsung

THY – Türk Hava Yolları

Cinsiyete göre en sevilenler

Kadınlar:

Mercedes-Benz

BMW

WhatsApp

Audi

THY



Erkekler:

Audi

BMW

Mercedes-Benz

Apple

Google

Yaşlara göre en sevilenler

18-30 arası:

Mercedes-Benz

BMW

Audi

WhatsApp

Mavi

31-43 arası:

BMW

Audi

Mercedes-Benz

WhatsApp

Apple

44-55 arası:

Mercedes-Benz

BMW

WhatsApp

Paşabahçe

Audi