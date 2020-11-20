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Aktüel Türkiye'de rüzgara kapılan paraşütçü, bakın hangi ülkeye indi!
Aktüel

Türkiye'de rüzgara kapılan paraşütçü, bakın hangi ülkeye indi!

Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:52:00 - 2020-11-20 17:55:22
Türkiye'de rüzgara kapılan paraşütçü, bakın hangi ülkeye indi!

Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş gerçekleştirdi. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgi ile izlendi. Lübnan polisince iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç isimli Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı esnada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi neticesinde Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.

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