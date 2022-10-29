Türkiye’de rüzgâr hız kesmeyecek

Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan türbinler, yeni yatırımlar ve teknolojilerle Türkiye’nin elektrik üretimine katkı sunuyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verileri de bunu teyit ediyor. Verilere göre yılın 10 ayında elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu aktif olarak işletmede bulunan 280 rüzgâr enerjisi santrali ve 4 bin 117 rüzgâr türbini karşıladı. Türkiye, rüzgâr enerjisi ekipmanı üretiminde Avrupa’da ilk 5’te yer almayı başardı. 45 ekipman ihracatı yapar konuma geldi. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’de güçlü bir rüzgâr enerjisi ekosisteminin bulunduğuna işaret etti. Erden, depolama ve yenilenebilir enerji entegrasyonu hakkında yeni bir düzenleme yapılacağına dikkat çekti. Erden, “Hatırlanacağı üzere mayısta enerji depolama noktasında kanun değişikliğine gidildi. Bu hazırlıklara istinaden yenilenebilir ve depolamayı entegre eden yeni mevzuatın önümüzdeki iki hafta içinde çıkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede depolama alanında gelecek yıllarda yeni bir yatırım dalgası göreceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda yatırımcılarımızın ciddi bir talebi olacağına kuşkum yok” diye konuştu.