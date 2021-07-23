Türkiye’de pedal çeviren sayısı artıyor

Bisiklet kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Emanet, açıklamalarda bulundu: “Bunda yolların da payı büyük. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere ülke genelinde bisiklet yollarımızın toplam uzunluğunun bin 500 kilometrenin üzerinde olduğunu ifade edebiliyoruz. Devam eden projelerle bu mesafe dinamik bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Konya’da belirgin bir eğilim gözlemlenirken, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Antakya ve Gaziantep gibi kentlerimizde bisiklet yolu çalışmalarının hayata geçirilmesi sosyal yaşamda memnuniyetle karşılanmaktadır. Hepimizin gözlemlediği gibi bisiklet yollarımızdaki iyileşmeler, kullanıcı kitlesini çeşitlendiriyor.” Emanet, ilaveten Türkiye’nin elektrikli bisiklet ihracatında atılım yapacağını dile getirdi.