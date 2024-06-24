Türkiye'de otel devi iflas etti! En büyük oteller arasındaydı: Turizm devi battı! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak!

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş. hakkında 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme, şirketin mal varlıklarının korunması için tüm tedbirlerin alınmasına karar verdi.

ALACAKLILAR İTİRAZ EDEBİLECEK

Mahkeme, geçici mühlet kararı sonrası alacaklıların yedi gün içinde mahkemeye itiraz ederek konkordato talebinin reddini isteme hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu süreçte, şirketin taşınmazlarının devri ve rehni gibi işlemler önlenecek.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Mahkeme, şirketin faaliyetlerinin devamı için gerekli olan makine ve araçların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verdi. Ancak, bu mal varlıklarının satışının tedbiren önleneceği belirtildi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş. için Mali Müşavir Uğur Can Karakuş, Hukukçu Bilirkişi Özge Kavuk ve Turizmci Bilirkişi Atilla Yıldırım geçici konkordato komiserleri olarak atandığı belirtildi.