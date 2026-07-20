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Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

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IHA Giriş Tarihi:

Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Günümüzde robot süpürgeler ve akıllı temizlik teknolojileri hayatın vazgeçilmezleri haline geldi.

#1
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Bursa'da teknolojiye direnen ve yarım asırdır çalı süpürgesi üreten Yüksel Başak, babasından miras kalan mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

#2
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Bursa'nın en işlek caddelerinden bir olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki birkaç metrekarelik dükkânında teknolojiye adeta meydan okuyan Yüksel Başak, çalı süpürgesine olan ilginin her geçen yıl azaldığını, kendisinden sonra ise bu mesleği sürdürecek kimsenin kalmadığını söyledi.

#3
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'nde yaklaşık 80 yıldır açık olan aile dükkânında çocukluğundan bu yana çalışan 50 yıllık süpürge ustası Yüksel Başak, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen mesleği yaşatmak için mücadele veriyor.

#4
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Ancak hem süpürge otu yetiştiren çiftçilerin azalması hem de teknolojik temizlik ürünlerinin yaygınlaşması nedeniyle meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğine dikkat çekti.

#5
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Başak, "Bursa'da bu işi yapan benden başka kimse kalmadı, Benden sonra devam ettirecek kimse yok. Yeni çırak yetişmiyor, bu işe ilgi duyan da kalmadı.

#6
Foto - Çalı süpürgesi hala vazgeçilmez Robot-Çalı savaşı kıyasıya devam ediyor

Böyle giderse bu meslek bizimle birlikte tarihe karışacak" dedi.

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