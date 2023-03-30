Türkiye'de o şirket duyurdu! Borsaya açılacak, altın üretecek resmen açıkladı: Altın, gümüş ve bakırı ihraç...

Borsa İstanbul’a hem yatırımcı hem de şirketlerin ilgisi sürüyor. Son dönemde yapılan halka arzlarda yatırımcı rekoru kırılması daha büyük çaplı şirketlerin borsaya olan ilgisini artırıyor. Ürettiği madenlerin yüzde 99’unu yurtdışına ihraç eden CVK Madencilik halka arz için SPK’ya başvurdu. Şirket net satışlarını 2022’de yüzde 234 artırarak 967 milyon liraya çıkarırken net kârını ise yüzde 692 artırarak 331,7 milyon liraya yükseltti. Bursa, Çanakkale ve Kütahya’da tesisleri bulunan şirket yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır ve manyezit cevherlerinin üretimini yapıyor. Türkiye’nin 1,23 milyon tonluk krom ihracatının yüzde 10’unundan fazlasını tek başına yapan şirket yüzde 20’sini halka açılmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olan madencilik sektörü her yıl büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 2022 yılındaki maden ihracatı, 2021 yılına göre %9 artarak 5.9 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl maden ihracatında en büyük paya, 2.17 milyar dolarla metalik cevherler sahip olurken doğal taşlar 2.10 milyar dolarla ikinci, endüstriyel mineraller 1.36 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu alanda yatırımlar yapan ve yurtdışına ihracat yapan bir şirketin borsaya açılması örnek teşkil etmesi açısından önem arz ediyor.

Siyanürsüz altın üretimi yapacağız

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, halka arz gelirlerin büyük bir kısmını altın madeni yatırımında kullanacaklarını söyledi. Çevik, “Balıkesir Sarıalan mevkiinde 7 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz arama faaliyetleri doğrultusunda UMREK’in verilerine göre 264 bin ons rezervimiz bulunuyor. Sahanın sadece bir kısmı araştırıldı, diğer bölgelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Tahminlerimiz bulunan altın miktarının 1 milyon onsu geçmesi yönünde. Burada ormanlık alanları traşlamadan, siyanürsüz ve çevreye zarar vermeden altın üretimi gerçekleştireceğiz. Altını gümüş, bakır gibi diğer metallerle beraber alacağız ve bu diğer metallerin de değerlerini hesaplayarak doğrudan ihraç edeceğiz. Yani altın konsantresi satacağız. Bununla beraber tesisimizin enerjisinin de yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda GES yatırımları da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Halka arzın yüzde 70’ini altın üretiminde kullanacağız

2025 yılına kadar altın üretimine başlamayı hedeflediklerini söyleyen Çevik, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 30’unu maden ruhsat lisanslarının alımı ve işletme sermayesinde, yüzde 70’ini ise kuracağımız altın madeni üretim tesisi için kullanacağız. 2022 yılında ülkemizde 32 ton altın üretildi. Biz de altın üretim kapasitesini artırmak için önemli bir misyon üstlendik. 2024’ün sonuna kadar üretim tesisimizi devreye almayı, 2025 yılında 10 bin ons, 2026 yılında 20 bin ons, 2027 yılında ise 30 bin ons altın üretimi hedefliyoruz. İhracatımızın da yüzde 60’ını altının oluşturacağı öngörüsündeyiz. Türkiye’de ve yurtdışında yeni krom madenleri ve altın madeni yatakları satın almaları hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

1 milyar liraya yakın ihracat yapıyoruz

2022'yi beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını söyleyen CVK Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Çevik, 2023 yılında da TL bazında yüzde 22 büyüme hedeflediklerini belirtti. Çevik, “2024 yılında yaklaşık 550 milyon, 2025 ise yaklaşık 1 milyar TL net kâr hedefimiz bulunuyor. Satışlarımızın tamamı ihracat gelirlerinden oluşuyor. Krom, çinko ve kurşun olarak baktığımızda hem bizim hem de ülkemiz için en büyük pazar şu anda Asya Pasifik olarak konumlanıyor. İhracatımız ise 2022 yılında 967 milyon TL olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Halka arzda çalışanlara yüzde 5 pay ayırdık

Bugün 200 kişiye doğrudan, 650 kişiye ise dolaylı istihdam sağladıklarını anlatan Çevik, bu rakamı 2 yılda 1200’ün üzerinde çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çevik, “Önce insan yaklaşımımızla tüm tesislerimizde ve tüm üretim aşamalarında işçi sağlığını ve güvenliğini en üst seviyede tutuyoruz. Çalışma alanlarımızın güvenli ve sağlığa dost bir yapıda olması için oldukça hassas çalışıyoruz. Bununla beraber çalışanlarımıza olası kazalara karşı doğru davranış biçimleri, çalışma alanlarında dikkat edilmesi gerekenler ve alınabilecek önlemler konularında eğitimler veriyoruz. Bu halka arzdan da çalışanlarımıza yüzde 5’lik bir pay ayırdık” ifadelerini kullandı.





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