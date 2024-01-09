Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'özefegial fistül' rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki genç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki uzmanlar, 'özefegial fistül' rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki gencin sevkine karar verdi.
Genç hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.
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