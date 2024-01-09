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Yerel Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı
Yerel

Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:57:00 -
Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'özefegial fistül' rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki genç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki uzmanlar, 'özefegial fistül' rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki gencin sevkine karar verdi.

Genç hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

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