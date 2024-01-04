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Sağlık Türkiye'de nadir yapılan ameliyatla yüzü güldü
Sağlık

Türkiye'de nadir yapılan ameliyatla yüzü güldü

Yeniakit Publisher
2024-01-04 16:01:00 -
Türkiye'de nadir yapılan ameliyatla yüzü güldü

Bel ağrısı ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı kadına Adana'da, Türkiye'de kapalı olarak nadir yapılan dar kanal ve fıtık ameliyatı aynı anda yapıldı. Yaşlı kadın sağlığına kavuştu.

Hatay’da yaşayan 4 çocuk sahibi Aysel Çokluk (61), bir süredir belinde sorun yaşıyordu. Yaşlı kadının yürüme mesafesi de artık kısalınca doktora gitmeye karar verdi. Hatay’da bir türlü sağlığına kavuşamayan Çokluk, Adana'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek’e başvurdu. Prof. Dr. Derincek, Çokluk’a yaptığı testler sonucunda belde sinir sıkışması ve fıtık tanısını koydu.

Türkiye’de nadir yapılan ameliyatı oldu

Prof. Dr. Derincek, Aysel Çokluk’a Türkiye’de kapalı olarak nadir yapılan dar kanal ve fıtık ameliyatı aynı anda yaparak yaşlı kadını sağlığına kavuşturdu.

“1 gece hastanede kalıp taburcu edildi”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alihan Derincek, “Hastamız bize bacak ağrısı ve bel ağrısı şikayetiyle başvurdu. İncelemeler sonucu ciddi bir sinir sıkışması tespit ettik. Daha sonra kapalı dar kanal ve fıtık ameliyatını aynı anda yaptık. Hastamız 1 gece hastanemizde kaldı ve daha sonra taburcu oldu. Şuanda da hiçbir sorunu yok. Şikayetleri geriledi” ifadelerini kullandı.

“Yaşam kalitem arttı”

Aysel Çokluk ise bütün şikayetlerinden ameliyat sonrası kurtulduğunu söyleyerek, “Ameliyat öncesi adeta ayakta uyuyordum. Çok ciddi rahatsızlıklarım vardı. Artık çok rahatım ve memnunum. Yaşam kalitem arttı” dedi.

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