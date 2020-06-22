Türkiye'de müthiş gelişme! Yükselerek rekor kırdı

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji hedefi için gerçekleştirdiği yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Bu alanda atılan kararlı adımlarla 2020’nin ilk beş ayında bu alanda iki önemli rekor kırıldı. 2019 sonunda yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir enerji üretim payı yılın ilk beş ayında yüzde 66’ya yükseldi.

Hidrolik kaynaklar önde

Yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde yüzde 34,3 ile hidrolik kaynaklar başı çekerken, rüzgâr yüzde 8,8, jeotermal yüzde 3,6, güneş yüzde 3,5, biyokütle ve diğer kaynaklar ise yüzde 2’lik paya ulaştı. Yerli kömür ise yüzde 13,8’lik bir paya sahip oldu. Türkiye’de 24 Mayıs’ta üretilen elektriğin yüzde 90’ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Böylece yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde Türkiye tarihinin rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor” diyerek paylaştığı verilere göre günlük üretimde büyük bir rekor kırıldı. Hidroliğin yüzde 43,7, rüzgârın yüzde 14,5, güneşin yüzde 7,2, jeotermalin yüzde 5,3, biyokütle ve diğer kaynakların yüzde 2,8’ye ulaştığı günlük elektrik üretim rekorunda yerli kömür ise yüzde 16,5’lik bir pay aldı.

Son 20 yılın rekoru

2020 Nisan’da üretilen elektriğin yüzde 79,6’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 66’sı ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Nisanda ürettiğimiz elektriğin yüzde 79,6’sını yerli ve yenilenebilir, yüzde 66’sını ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ederek aylık bazda son 20 yılın rekorunu kırdık” ifadelerini kullandı. Hidrolik kaynakların yüzde 45, rüzgârın yüzde 9,9, güneşin yüzde 5, jeotermalin yüzde 4,1, biyokütle ve diğer kaynakların yüzde 2,2’ye ulaştığı nisan ayı elektrik üretiminde yerli kömür ise yüzde 13,4’lük bir orana sahip oldu. Öte yandanTürkiye'de doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalışla 58,1 teravatsaate gerilerken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

Toplam üretimde doğalgazın payı azalıyor

“BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu”na göre geçen yıl Türkiye’nin elektrik üretimi 308,5 teravatsaat olarak belirlendi. Türkiye’de, 2018’de toplam 304,8 teravatsaat elektrik üretilmişti. Üretilen bu elektrikte doğal gazın payı yüzde 30,3 (92,5 teravatsaat) olarak hesaplanmıştı. Elektrik üretiminin 114,6 teravatsaati kömürden, 89,2 teravatsaati hidroelektrik santrallerinden, 58,1 teravatsaati ise doğal gazdan sağlandı. Böylece, doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalırken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8’e düştü. Söz konusu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ise 45,3 teravatsaat oldu. Bu rakam 2018’de 37,8 teravatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, elektrik üretiminde doğal gazın payının azalmasının ana sebebi olarak görülüyor.

(Yenişafak)