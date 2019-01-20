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Türkiye'de kürtaj Almanlara dert oldu

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Türkiye'de kadınların kürtaj yapabilmesi gerektiğini savunup toplumsal gerginlik oluşturmaya çalışıyor.

20 Ocak 2019 Pazar 15:15
Türkiye'de kürtaj Almanlara dert oldu

 yeniakit.com.tr  Alman medyası, Türkiye'deki kadınları kışkırtmanın derdine düştü. Dinimizde kesinlikle yasaklanmış olan kürtaj üzerinden toplumsal gerginlik çıkarmaya çalışan Alman Deutsche Welle, Türkiye'de kadınların kürtaj yaptırırken, yani cana kıyarken zorluk yaşadığını savundu. 

Hastaneleri aradılar

Alman menşeli kurum, Türkiye'deki kürtaj uygulamasını araştırmak için çeşitli devlet hastanelerini aradı. Hastanelerde kürtaj yapılmadığı yönünde cevap aldıklarını iddia eden medya kurumu, Sağlık Bakanlığı'nınsa kürtajın serbest olduğunu söylediğini aktardı. 

"Kadın her taraftan sıkıştırılmış durumda"

Deutsche Welle'e konuşan Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı'ndan Şule Dursun, kadınların baskı altında olduğunu savundu, Alman kurum da onun sözcülüğünü yaptı. Dursun şunu söyledi: "Kamu hastanelerinde doğum kontrol yöntemleriyle ilgili kadınların bilgilendirilmesi gerekiyor ama bu yapılmıyor. Muhafazakârlaşan ortam sağlık sisteminde de kendini gösteriyor. Hem bilgilendirme yok hem kürtaj yasağı söz konusu, kadın her taraftan sıkıştırılmış durumda"

Alman'ın Türkiye planı: Toplumsal gerginlik! Haberi sponsora verdi

Daha önce de Türkiye'nin ahlaki yapısına ters düşen haberleri servis ederek büyük tepkiye neden olan Deutsche Welle'in kadınları hedef alan bu kürtaj haberini bir de sponsora verip daha fazla okunmasını sağlamaya çalışması, toplumsal gerginlik oluşturmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildi. 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:15
  1. toplumsal gerginlik
  2. kürtaj
  3. DEUTSCHE WELLE
  4. DW

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