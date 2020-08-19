Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 233 bin 915'e çıktı

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e çıktı.

Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, vaka sayısı 253 bin 108, vefat sayısı 6 bin 39 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Vaka sayımız, 1300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."