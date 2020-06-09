Türkiye'de Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları adına Somali'de su kuyusu açıldı

İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları adına hayırseverlerin desteğiyle Somali'de su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınıyla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarını hayırseverler de unutmadı.

Geçen aylarda planlanan Afrika'da su kuyusu açılması projesi kapsamında, fedakar sağlık çalışanları adına elde edilen bağışlarla Somali'de "T.C. Sağlık Çalışanları Hayratı" adıyla su kuyusu açıldı. Bu kuyudan 1500 ailenin, su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Türkiye'de koronavirüsle ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına dualar edilerek yapılan su kuyusu açılışında, yerel halkın mutluluğu gözlerinden okundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, su kuyusu açma projelerine devam edeceklerini belirtti.

Afrika'da yaşayan insanlar için sondaj sistemli su kuyuları açtıklarına işaret eden Yıldız, "İbadethaneler, hastane ve okulların yakınında bulunan bu kuyular yaklaşık 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak. Kuyulardan elde ettiğimiz su, yaptığımız analiz sonuçlarına göre içilebilir kalitede. Uzun yıllar hizmet verecek olan bu kuyular sayesinde kirli sulara bağlı ortaya çıkan hastaların da önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.