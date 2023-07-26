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Gündem Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu
Gündem

Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-26 14:02:00 -
Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu

Meteorolojik anlamda Türkiye'de ürkütücü bir gelişme yaşandı. Akdeniz deniz suyu sıcaklıkları hiç olmadığı kadar ısındı. Yabancı meteoroloji kaynakları bizim bölgeyi mercek altına almış durumda.

Küresel ısınmanın etkisi altındaki Türkiye'de ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Akdeniz bölgesinde suların aşırı ısınmasının ardından dünyanın gözü bir anda Türkiye'ye çevrildi. 

Hava Forum tarafından da konuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizi yakından ilgilendiren bir durum var. Akdeniz deniz suyu sıcaklıkları hiç olmadığı kadar ısındı. Yabancı meteoroloji kaynakları bizim bölgeyi mercek altına almış durumda..." 

 
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