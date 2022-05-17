Türkiye'de konut satışları Nisan'da rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artışla 100 bin 372 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 239'u; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 724'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konutta yüzde 25'lik artış

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 27,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 130 bin 858 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,0 artış göstererek 96 bin 637 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 72,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 322 bin 263 olarak gerçekleşti.