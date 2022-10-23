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Kültür - Sanat “Türkiye’de kitap okunmuyor” algısı yanlış
Kültür - Sanat

“Türkiye’de kitap okunmuyor” algısı yanlış

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Türkiye'de kitabın az okunduğu algısının yanlış olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:21:00 -
"Türkiye’de kitap okunmuyor" algısı yanlış

Odabaş, 74. Frankfurt Kitap Fuarı'nda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı standında soruları cevapladı. Salgın nedeniyle iki yıldır fuara katılamadıklarını belirten Odabaş, "İki yıllık aradan sonra yine büyük bir ekip ve coşkuyla Frankfurt kitap fuarındayız. Ortak katılım sağladığımız İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile getirdiğimiz 15, genel toplamda 60'a yakın Türkiye'den katılım var. Güçlü bir şekilde, büyük bir stantla buradayız" dedi. Türkiye'nin dünyada yayıncılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Odabaş, "Türkiye yayıncılık dünyasında, Uluslararası Yayıncılar Birliğinin verilerine göre üretilen kitap çeşidi açısından dünyada 5. sırada, toplam üretilen kitap adeti olarak da ilk 10'un içerisinde, sektörün maddi büyüklüğü açısından da 9. sırada. Sektör dinamik, canlı bir sektör” ifadelerini kulandı.

Frankfurt'ta her yıl açılan fuar, bugün sona erecek.

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