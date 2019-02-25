0553 313 94 23

Türkiye’de kişi başına 2 tapu düşüyor

Emlak danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
Türkiye’de kişi başına 2 tapu düşüyor

Emlak danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyon üzerinde tapu senedi bulunuyor. Buna göre ülkemizde kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor” dedi.



31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olan Türkiye nüfusunda, taşınmaz tapu sayısı ise 184 milyon 608 bin 378. Buna göre ülkemizde kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Türkiye genelinde 20 milyon 191 bin 224 adet bağımsız bölüm, 57 milyon 257 bin 725 parsel bulunuyor. Hisseli ve müstakil tapu örneklerine baktığımızda ise 184 milyon üzerinde tapu senedi bulunuyor. Buna göre ülkemizde kişi başına 2.25 tapu senedi düşüyor” dedi.



“Tapu senedi sayımız artıyor”


Kat irtifakı, kat mülkiyeti geçişleri ve özellikle de intikal işlemleri nedeniyle tapu senetlerinin sayısında artışlar olduğunu belirten Özelmacıklı, “Örneğin 2018 yılında 406 bin 804 intikal işlemi gerçekleşti. Her yıl bu nedenle tapu senedi sayımız artıyor. 158 milyon tapu senedinden son üç yılda 184 milyona ulaştık” şeklinde konuştu.



“Sektörün dijitalleşmesi gerekiyor”


Gayrimenkul sektörünün dijital döneme hızlı bir şekilde adapte olması gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Taşınmaz satış işlemlerinde son dönemde Web Tapu, Tapu Takas, kredi kartı ile tapu harcı ve döner sermaye ödemeleri, farklı il ve ilçelerdeki işlemleri Takbis ile herhangi bir tapu dairesinde yapılabilmek gibi birçok güzel gelişme yaşandı. Hatta artık e-ipotek, e-haciz gibi uygulamalar var. Dijitalleşme süreci bizlerin çok yakında tapu dairesine gitmesine gerek kalmadan, tapu hizmetlerini alabilmemizi sağlayacak. Lakin bunun için güvenilir bir alım satım platformuna ihtiyacımız var” diye konuştu.



“Emlak firmaları da dijitalleşmeli”


Klasik pazarlama çalışmalarının yerini dijital pazarlamanın aldığını dile getiren Özelmacıklı “Artık sosyal medya reklamları, öne çıkartma paketleri, taşınmazlar için özel fotoğraf ve video çekimleri, sanal turlar ve arama reklamları ile pazarlamada dijital dönemi yaşıyoruz. Hatta Altın Emlak olarak 20. Yılımızı “Dijital Dönüşüm ve Değişim” yılı olarak ilan ettik. Artık bu konularda sürekli eğitimler ile daha yoğun pazarlama faaliyetleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:25
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırvat piyanist Maksim Mrvica müzikseverlerle buluşacak
    1. Hırvat piyanist Maksim Mrvica..
    2. Lüleburgaz’da "Vergi Haftası"..
    3. Bakan Kasapoğlu’ndan sürpriz öğrenci..
    4. Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    5. Mahmut Arslan güven tazeledi
    6. Şişli Beledyesi’nde maaşlarını..
    7. Çanakkale’de ekiplerin kar mücadelesi..
    8. Lüleburgaz beyaza büründü
    9. Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk..
    10. Akdağ’da kartpostallık kar manzarası
    11. Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz
    12. Ak Partili adayın turizm hedefi
    13. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    14. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    15. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    16. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    17. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    18. Kılıçdaroğlu'nun Venezuela yorumu
    19. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    20. Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim..
    21. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    22. Fatma Şahin’e Kayaönünde sevgi seli
    23. Abdulkadir Parmak’ın lenf kanseri ile..
    24. "İstihbaratçı albayım" diyerek..
    25. Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma..
    26. Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet..
    27. Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de
    28. Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele..
    29. Emekliye “Konak” müjdesi
    30. Avrupa borsaları
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Yeni partinin sitesi kuruldu!
    Yeni partinin sitesi kuruldu!