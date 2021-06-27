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Gündem Türkiye'de kimseyi bulamayınca Almanya'dan sapkın yürüyüşe transfer! Alman provokatörden Türk polisine provokasyon!
Gündem

Türkiye'de kimseyi bulamayınca Almanya'dan sapkın yürüyüşe transfer! Alman provokatörden Türk polisine provokasyon!

İstanbul'da dün LGBTİ'li sapkınların provokasyon için izinsiz gerçekleştirmek istediği yürüyüşe, polis izin vermedi. Türkiye'de yeterli sapkın bulamayan organize LGBT grupları, provokasyon için Almanya'dan transfer gerçekleştirdiği beliriendi. Sol haber siteleri tarafından konserlerin yasak olduğu dönemde konser için geldiği iddia edilen Liana Georgi isimli Alman provokatör, Türk polisini provoke etmeye çalıştı. Sosyal medyada Alman provokatöre büyük tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 23:50:00 - 2021-06-28 00:14:39
Türkiye'de kimseyi bulamayınca Almanya'dan sapkın yürüyüşe transfer! Alman provokatörden Türk polisine provokasyon!

İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ sapkınlar, dün Şişhane ve Cihangir’de toplandı. Polis ekipleri izinsiz gerçekleştirilmek istenen provokatif yürüyüşe müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alman soytarıdan polislere provokasyon

Konserlerin yasak olduğu dönemde solak siteler tarafından "konser için Türkiye'de" denilen Liana Georgi isimli Alman provokatörün polislere provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Polislerin önünde dans eden ve 'Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar aferin...' gibi komutlar veren Alman provokatörün, "Burada sadece aşk ve umut var. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yürüyorum, umut ile.Türkçem için özür dilerim" dediği ve Türkçe bildiği belirtildi.

Sosyal medyada provokatöre büyük tepki

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Georgi adlı provokatörün polislere saygısızlık yaptığını belirterek görüntülere tepki gösterdi.

Bu mu sanatçı?!

Sol sitelerde sanatçı diye pazarlanan soytarının sosyal medya hesabı fos çıktı. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı sanatçı değil provokatör olduğunu adeta gözler önüne serdi.

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