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Ekonomi

Türkiye'de kelaynak sayısı artmaya devam ediyor

Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bulunan kelaynak sayısı, 68 yeni yavruyla 285'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:07:26 -
Türkiye'de kelaynak sayısı artmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Şanlıurfa'daki Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bulunan kelaynak sayısı, 68 yeni yavruyla 285'e çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretimine dönük faaliyetlere büyük bir hızla devam ediliyor.

DKMP'ye bağlı Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bu yılki kafese alım işlemleri sona erdi.

Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, bu dönemin sona ermesiyle yeniden kafeslerine alındı. Üreme dönemindeki çalışmalarda ciddi başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük artış sağlandı.

Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bu yıl elde edildi. 68 yeni yavruyla istasyondaki kelaynak sayısı 285'e ulaştı.

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