Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Körfez ülkelerini her zaman endişelendiren bu ilişki, günden günde güçleniyor.

İkinci askeri üs

Türkiye, Katar'daki Türk askeri üssü sayısını ikiye çıkarma kararı aldı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.

Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan askeri üs, Suudi Arabistan medyası tarafından mercek altına alındı.

Suudiler çekemedi

Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olduğunu gizlemeyen Suudiler, yeni askeri üssü okuyucularına "Türkiye'nin Katar'ı gizli işgali" başlığıyla duyurdu.

Ambargoyu kaldırmak için askeri üssü kapatın demişlerdi

Bilindiği üzere Suudi Arabistan tarafından, Katar'a yönelik ambargo kararının kaldırılması için öne sürülen şartlardan biri de Türkiye'nin askeri üssünün kapatılmasıydı.

Katar ise bu öneriyi reddetmişti.

Diğer Suudi gazetesi ise, "Doha, Erdoğan'ın işgaline boyun eğdi" ifadesini kullandı.



