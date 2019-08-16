Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye, körfez ülkelerinde büyük rahatsızlığa neden olan Katar'daki askeri üssün yakınlarına yeni bir askeri üs daha inşa etti. Türkiye'nin yeni üssü Suudi Arabistan'da rahatsızlığa neden oldu.16 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Körfez ülkelerini her zaman endişelendiren bu ilişki, günden günde güçleniyor.
İkinci askeri üs
Türkiye, Katar'daki Türk askeri üssü sayısını ikiye çıkarma kararı aldı.
İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.
Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan askeri üs, Suudi Arabistan medyası tarafından mercek altına alındı.
Suudiler çekemedi
Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olduğunu gizlemeyen Suudiler, yeni askeri üssü okuyucularına "Türkiye'nin Katar'ı gizli işgali" başlığıyla duyurdu.
Ambargoyu kaldırmak için askeri üssü kapatın demişlerdi
Bilindiği üzere Suudi Arabistan tarafından, Katar'a yönelik ambargo kararının kaldırılması için öne sürülen şartlardan biri de Türkiye'nin askeri üssünün kapatılmasıydı.
Katar ise bu öneriyi reddetmişti.
Diğer Suudi gazetesi ise, "Doha, Erdoğan'ın işgaline boyun eğdi" ifadesini kullandı.
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