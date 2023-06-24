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Ekonomi Türkiye'de kapanan şirket sayısı belli oldu
Ekonomi

Türkiye'de kapanan şirket sayısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-24 09:46:00 -
Türkiye'de kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mayıs ayında kapanan şirket sayısını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 10 bin 40'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 41 artışla 2 bin 7'ye çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 9,4 artarak 9 bin 174'ten 10 bin 40'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 41 yükselerek 2 bin 7 oldu.

Nisanda 1423 şirket kapanmıştı. Geçen yılın aynı ayına göre ise mayısta kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kapanan şirket sayısı yüzde 0,4 artış gösterdi.

961 yabancı ortaklı şirket kuruldu

Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, kooperatif sayısı yüzde 31 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azalış gösterdi. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 336 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6'sını limitet şirketler, yüzde 11,5'ini anonim şirketler, yüzde 2,9'unu kooperatifler oluşturdu.

Geçen ay kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 79'u Rusya ve 64'ü İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 123'ü anonim, 838'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 773'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 267'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 263 gayrimenkul acenteleri ve faaliyetleri sektöründe kuruldu. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.
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Dünya Gazetesi

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